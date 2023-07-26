Paramount анонсировала сиквел и сериал по «Черепашкам-ниндзя: Погром мутантов»

Paramount Pictures и Nickelodeon Movies запустили в производство два новых проекта по «Черепашкам-ниндзя».

Первый — продолжение «Погрома мутантов». Второй — двухсезонный анимационный сериал под названием «Байки о Черепашках-ниндзя», который послужит «мостом» между двумя мультфильмами.

Это признак того, насколько оптимистично компании настроены на «Погром мутантов», который выйдет уже 2 августа.

Как отмечает Variety, глава Paramount и Nickelodeon Брайан Роббинс сделал перезагрузку «Черепашек-ниндзя» одним из главных приоритетов после того, как лайв-экшен франшиза подошла к концу.

Продюсированием занимается студия Point Grey Pictures, а режиссером выступит Джефф Роу, который снял и написал «Погром мутантов».