Paramount анонсировала сиквел и сериал по «Черепашкам-ниндзя: Погром мутантов»

Paramount Pictures и Nickelodeon Movies запустили в производство два новых проекта по «Черепашкам-ниндзя».
Первый — продолжение «Погрома мутантов». Второй — двухсезонный анимационный сериал под названием «Байки о Черепашках-ниндзя», который послужит «мостом» между двумя мультфильмами.
Это признак того, насколько оптимистично компании настроены на «Погром мутантов», который выйдет уже 2 августа.
Как отмечает Variety, глава Paramount и Nickelodeon Брайан Роббинс сделал перезагрузку «Черепашек-ниндзя» одним из главных приоритетов после того, как лайв-экшен франшиза подошла к концу.
Продюсированием занимается студия Point Grey Pictures, а режиссером выступит Джефф Роу, который снял и написал «Погром мутантов».
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