Paramount с 20 апреля отключает в России вещание всех своих каналов 

По данным телеграм-канала «Кабельщик» (индустриальный сайт, пишущий для специалистов платного телевидения), операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля.
О санкциях в России кампания объявила ещё в начале марта. Она сняла с показа в российских кинотеатрах продолжение «Соника в кино» и «Затерянный город».
Теперь компания отключает пакет кабельных каналов. В него входят:
- киноканал Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr;
- семейство MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.
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