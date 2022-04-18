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    Новости

    Paramount с 20 апреля отключает в России вещание всех своих каналов 

    18 апреля 2022
    18.04.2022
    903
    0 минут на чтение
    Paramount с 20 апреля отключает в России вещание всех своих каналов 

    По данным телеграм-канала «Кабельщик» (индустриальный сайт, пишущий для специалистов платного телевидения), операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля.

    О санкциях в России кампания объявила ещё в начале марта. Она сняла с показа в российских кинотеатрах продолжение «Соника в кино» и «Затерянный город».

    Теперь компания отключает пакет кабельных каналов. В него входят:

    • киноканал Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr;
    • семейство MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

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