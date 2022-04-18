Paramount с 20 апреля отключает в России вещание всех своих каналов 

По данным телеграм-канала «Кабельщик» (индустриальный сайт, пишущий для специалистов платного телевидения), операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля.

О санкциях в России кампания объявила ещё в начале марта. Она сняла с показа в российских кинотеатрах продолжение «Соника в кино» и «Затерянный город».

Теперь компания отключает пакет кабельных каналов. В него входят:

киноканал Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr;

семейство MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.