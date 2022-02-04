Paramount уже работает над новым «Криком»

Paramount Pictures и Spyglass Media запустили в производство шестую часть «Крика», но подробностей о проекте на данный момент мало.

Творческая команда останется прежней: Мэттью Бетиннели-Олпин и Тайлер Джиллет займутся постановкой, а Гай Базик и Джеймс Вандербилт напишут сценарий картины.

Основные съемки нового хоррора запланированы на лето 2022 года. При этом неясно, вернутся ли актеры из пятой части к своим ролям.

Напомним, «Крик» вышел в середине января и уже собрал больше 107 миллионов долларов. Кроме того, фильм тепло приняли как критики, так и обычные зрители.