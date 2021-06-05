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    Новости

    Paramount выпустит спин-офф «Тихого места» 31 марта 2023 года

    5 июня 2021
    05.06.2021
    3092
    0 минут на чтение
    Paramount выпустит спин-офф «Тихого места» 31 марта 2023 года. 

    Студия Paramount определилась с датой выхода спин-оффа «Тихого места». Издание Deadline пишет, что ещё безымянная кинолента, действие которой развернётся во вселенной фильма Джона Красински, выйдет 31 марта 2023 года. О спин-оффе писали ещё в конце 2020 года, сейчас он находится на самой ранней стадии разработки.

    Картина основана на идее Джона Красински, автора первых двух частей. Сценаристом и режиссёром выступит Джефф Николс («Мад»). Другие детали ещё неизвестны.

    Не удивляйтесь: вторая часть фильма очень хорошо показала себя в прокате, побив рекорд пандемии и став самой кассовой лентой на стартовом уик-энде. На данный момент сборы продолжения составляют $79 млн в мировом прокате. Более того, Эмили Блант в интервью Collider намекала, что за второй частью хоррора может последовать третья. Похоже, нас ожидает рождение новой франшизы.

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     Игорь Хованский |  27.05.2021

    Мир фильма стал шире, монстров в нем – больше, но пугать сильнее они не стали. Зато пикнуть при просмотре всё ещё страшно!

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    Хоррор «Тихое место 2» очень хорошо стартовал в прокате

     Дмитрий Кинский |  31.05.2021

    В первые дни он заработал 80 миллионов долларов.

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