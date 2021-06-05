Paramount выпустит спин-офф «Тихого места» 31 марта 2023 года. 

Студия Paramount определилась с датой выхода спин-оффа «Тихого места». Издание Deadline пишет, что ещё безымянная кинолента, действие которой развернётся во вселенной фильма Джона Красински, выйдет 31 марта 2023 года. О спин-оффе писали ещё в конце 2020 года, сейчас он находится на самой ранней стадии разработки.
Картина основана на идее Джона Красински, автора первых двух частей. Сценаристом и режиссёром выступит Джефф Николс («Мад»). Другие детали ещё неизвестны.
Не удивляйтесь: вторая часть фильма очень хорошо показала себя в прокате, побив рекорд пандемии и став самой кассовой лентой на стартовом уик-энде. На данный момент сборы продолжения составляют $79 млн в мировом прокате. Более того, Эмили Блант в интервью Collider намекала, что за второй частью хоррора может последовать третья. Похоже, нас ожидает рождение новой франшизы.
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