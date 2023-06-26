Paramount закрыла мультсериал «Звездный путь: Протозвезда»

Paramount отменила ряд сериалов, в числе которых оказался анимационный «Звездный путь: Протозвезда», который в конце 2021 года продлили на второй сезон.

Кинокомпания пошла на этот шаг, чтобы списать налоги перед объединением сервисом Paramount+ и Showtime.

При этом второй сезон мы, скорее всего, все-таки увидим: команда закончит постпродакшен мультсериала, а затем оба сезона продадут потенциальному покупателю.

А вот на его продолжение можно особо не рассчитывать, потому что права на франшизу останутся у Paramount.

Первый сезон «Протозвезды» удалят из стримингового сервиса уже на этой неделе.