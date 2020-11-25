PC Gamer: не верьте маркетингу Cyberpunk 2077 — у игры есть душа

Журналист PC Gamer Энди Келли после 15-часового превью Cyberpunk 2077 рассказал, что маркетинг игры создает ложные впечатления о ней.

Все трейлеры и геймплейные ролики по большей части сосредоточены на экшене, а сюжету и персонажам уделено минимум внимания.

Тем не менее все это в игре есть — на достойном уровне. У Cyberpunk 2077 есть душа, и в качестве доказательства журналист вспомнил Джуди.

В случае с «Ведьмаком 3» всегда вспоминают квест с Кровавым бароном. В нем сочетаются хоорор, экшен и хорошо написанная история. Похожие впечатления я получил, когда проходил арку с Джуди. <…> А когда она заканчивается, у героини можно взять множество дополнительных квестов, которые позволят узнать ее лучше.

По словам сотрудника PC Gamer, CD Projekt RED явно не собирается показывать в больших трейлерах, как Ви и Джуди сидят на кровати и беседуют по душам.

У меня были те же сомнения. Будет ли это игра с киберпанк-сленгом и гангстерами, кричащими «motherfucker? Но в ней есть человечность. И, кажется, местами она похожа на «Ведьмака».

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.