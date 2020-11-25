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    Новости

    PC Gamer: не верьте маркетингу Cyberpunk 2077 — у игры есть душа

    25 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    25.11.2020
    712
    1 минута на чтение
    PC Gamer: Не верьте маркетингу Cyberpunk 2077. У игры на самом деле есть душа

    Журналист PC Gamer Энди Келли после 15-часового превью Cyberpunk 2077 рассказал, что маркетинг игры создает ложные впечатления о ней.

    Все трейлеры и геймплейные ролики по большей части сосредоточены на экшене, а сюжету и персонажам уделено минимум внимания.

    Тем не менее все это в игре есть — на достойном уровне. У Cyberpunk 2077 есть душа, и в качестве доказательства журналист вспомнил Джуди.

    В случае с «Ведьмаком 3» всегда вспоминают квест с Кровавым бароном. В нем сочетаются хоорор, экшен и хорошо написанная история. Похожие впечатления я получил, когда проходил арку с Джуди. <…> А когда она заканчивается, у героини можно взять множество дополнительных квестов, которые позволят узнать ее лучше.

    По словам сотрудника PC Gamer, CD Projekt RED явно не собирается показывать в больших трейлерах, как Ви и Джуди сидят на кровати и беседуют по душам.

    У меня были те же сомнения. Будет ли это игра с киберпанк-сленгом и гангстерами, кричащими «motherfucker? Но в ней есть человечность. И, кажется, местами она похожа на «Ведьмака».

    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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