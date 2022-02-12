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    Новости

    Peacock анонсировал анимационные сериалы по «Мегамозгу» и «Эвересту»

    12 февраля 2022
    12.02.2022
    478
    1 минута на чтение
    анонсировали анимационные сериалы по Мегамозгу и Эвересту

    Deadline сообщает, что стриминговый сервис Peacock начнет процесс удвоения своих анимационных программ для детей. Стриминг объявил о двух новых проектах, с которых начнутся изменения на платформе: о продолжениях «Мегамозга» и «Эвереста», двух мультфильмов производства DreamWorks Animation.

    Первый анимационный сериал получит название «Руководство Мегамозга по защите вашего города» и станет продолжением мультфильма 2010 года. По сюжету оригинала злодей-неудачник Мегамозг много лет пытается захватить город, но после своего успеха теряет цель в жизни. После череды событий антагонист превращается в супергероя и защитника города. Новый сериал расскажет о том, как Мегамозг постигает супергеройское ремесло, в то время как его брейнботы записывают и транслируют его героические поступки для широкой аудитории. Согласно сюжету, это сделает его самым влиятельным супергероем в мире.

    Образ Мегамозга, озвученного Уиллом Ферреллом, с годами стал культовым, несмотря на прохладную реакцию публики во время выхода мультфильма. Над новым сериалом будут работать Алан Скулкрафт и Брент Саймонс, написавшие сценарий оригинального фильма. Производством займётся студия DreamWorks Animation.

    Peacock анонсировал анимационные сериалы по «Мегамозгу» и «Эвересту»

    Также в планах стриминга есть проект по мультфильму «Эверест» 2019 года. Сиквел под названием «Омерзительный и невидимый город (Abominable and the Invisible City)» также станет прямым продолжением оригинального фильма DreamWorks Animation. Он рассказывал о дружбе девочки и йети, которые отправились на вершину самой высокой горы. Его режиссёрами выступили Джилл Кантон («Корпорация монстров») и Тодд Уилдерман («Семейка Крудс»). Продолжение повествует о том, как йети и его друзья ищут волшебный мир, в котором могут остаться жить.

     

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