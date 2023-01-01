Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в телеадаптации The Last of Us от HBO, поделился в соцсетях пачкой кадров со съемок сериала.

Так, на них можно увидеть различные локации, зараженных, Беллу Рамзи вместе с Эшли Джонсон и других актеров.