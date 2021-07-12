Переводчица «Алисы в Стране чудес» Нина Демурова ушла из жизни

11 июля в возрасте 90 лет ушла из жизни известная переводчица Нина Демурова — об этом рассказала ее ученица Ольга Варшавер.

Именно ей принадлежит каноничный перевод «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Кроме того, она работала с произведениями Эдгара Аллана По, Чарльза Диккенса, Беатрис Поттер, Джона Хойера Апдайка и других писателей.

Среди прочих ззаслуг Деморовой: она стала почетным членом Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США, а также английского Общества Беатрис Поттер. А еще она первая ввела в университетские курсы преподавание детской литературы как филологическую дисциплину.