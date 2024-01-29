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    Перезагрузка «Баффи — истребительницы вампиров» находится в работе

    29 января 2024
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    29.01.2024
    1920
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    Перезагрузка «Баффи — истребительницы вампиров» находится в работе

    Продюсер Долли Партон в одном из интервью рассказала, что перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» находится в работе.

    Компания Партон Sandollar Productions приняла участие в производстве всех семи сезонов оригинального сериала.

    Они все еще работают над этим. Они думают о том, чтобы вернуть <сериал> и обновить его.

    К сожалению, Долли не поделилась никакими деталями. Поэтому непонятно, кто сейчас занимается ребутом сериала.

    Перезагрузить франшизу пытались в 2009 году с помощью фильма, но без создателя Джосса Уидона. А в 2018 году уже сам Уидон работал над ребутом с темнокожей главной героиней.

     

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