Перезагрузка «Баффи — истребительницы вампиров» находится в работе

Продюсер Долли Партон в одном из интервью рассказала, что перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» находится в работе.
Компания Партон Sandollar Productions приняла участие в производстве всех семи сезонов оригинального сериала.
Они все еще работают над этим. Они думают о том, чтобы вернуть <сериал> и обновить его.
К сожалению, Долли не поделилась никакими деталями. Поэтому непонятно, кто сейчас занимается ребутом сериала.
Перезагрузить франшизу пытались в 2009 году с помощью фильма, но без создателя Джосса Уидона. А в 2018 году уже сам Уидон работал над ребутом с темнокожей главной героиней.
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