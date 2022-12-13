Перезапуск «Квантового скачка» продлили на второй сезон

Канал NBC продлили приключенческий научно-фантастический сериал «Квантовый скачок» на второй сезон. Он стартует осенью 2023-го, в новый ТВ-сезон. Сейчас у сериала перерыв, он вернётся в эфир 2 января.

Шоу, как и первоисточник, рассказывает об изобретателях машины времени, которая позволяет путешествовать в прошлое, но только «вселяясь» в тела разных людей. Машина помогает путешественнику исправить в прошлом фатальную ошибку или принять верное решение, которое окажет влияние на будущее. Теперь роль испытателя машины времени возьмёт на себя доктор Бен Сонг (Рэймонд Ли). Прыгая в прошлое, он попытается разгадать тайну исчезновения Сэма Беккета.

При этом недавно актёр Скотт Бакула, сыгравший Бэккета в старом сериале, подтвердил, что не связан с новым проектом.

Похоже, руководство канала находит сериал весьма успешным — ранее продюсеры заказали ещё шесть дополнительных эпизодов для первого сезона, и теперь в нём выйдут 18 серий, а не 12, как планировали ранее.