Перезапуск «Обители зла» выйдет 9 сентября 2021 года 

Киностудия Constantin Film у себя на сайте опубликовала дату выхода киноремейка «Обители зла» по мотивам серии видеоигр Resident Evil. Предварительно картина запланирована на 9 сентября 2021-го, но к подобным заявлениям всё равно стоит относиться скептически — всё может измениться из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, режиссёром проекта числится Йоханнес Робертс (дилогия «Синяя бездна» и хоррор «Незнакомцы: Жестокие игры»). Производство стартовало ещё в 2019-м. Постановщик обещает, что фильм будет очень страшным, а по духу он будет ближе к играм-первоисточнику. Прокатывать фильм будет Sony Pictures.

В картине сыграли Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди) и Нил Макдона (Уильям Биркин). Действие развернётся в Раккун-Сити в 1998-м.

Ранее фан-аккаунт опубликовал несколько кадров со съёмочной площадки, а также пару фотографий из сториз актёров:

https://twitter.com/BIOHAZARDcast/status/1335057897277935618

Приют Раккун-сити

Our First Look at the interior of the Spencer Mansion in the upcoming #ResidentEvil Movie Reboot! 🙌🏻🧟‍♂️

Filming for the movie recently took place at the Scottish Rite Club. #ResidentEvilMovie #ResidentEvilRevoot pic.twitter.com/YT1Z2nbOup

— RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) December 1, 2020