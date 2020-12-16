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    Новости

    Перезапуск «Обители зла» выйдет 9 сентября 2021 года 

    16 декабря 2020
    Кот-император
    16.12.2020
    880
    1 минута на чтение
    Перезапуск «Обители зла» выйдет 9 сентября 2021 года 

    Киностудия Constantin Film у себя на сайте опубликовала дату выхода киноремейка «Обители зла» по мотивам серии видеоигр Resident Evil. Предварительно картина запланирована на 9 сентября 2021-го, но к подобным заявлениям всё равно стоит относиться скептически — всё может измениться из-за коронавирусной пандемии.

    Напомним, режиссёром проекта числится Йоханнес Робертс (дилогия «Синяя бездна» и хоррор «Незнакомцы: Жестокие игры»). Производство стартовало ещё в 2019-м. Постановщик обещает, что фильм будет очень страшным, а по духу он будет ближе к играм-первоисточнику. Прокатывать фильм будет Sony Pictures.

    В картине сыграли Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди) и Нил Макдона (Уильям Биркин). Действие развернётся в Раккун-Сити в 1998-м.

    Ранее фан-аккаунт опубликовал несколько кадров со съёмочной площадки, а также пару фотографий из сториз актёров:

    https://twitter.com/BIOHAZARDcast/status/1335057897277935618

    Приют Раккун-сити

    Особняк Спенсера

    Фото из аккаунта Чада Рука — он играет полицейского Ричарда Айкена

    В 2021-м франшизу ждёт настоящий Ренессанс. Во-первых, Netflix выпускает анимационный мини-сериал Resident Evil: Infinite Darkness про Леона Кеннеди и Клэр Редфилд. Во-вторых, тот же сервис готовит игровой сериал про дочерей Вескера, действие которого развернётся в двух временных промежутках. Мы писали разбор сценария пилота. В-третьих, сама Capcom выпустит Resident Evil: Village, которая будет вдохновлена четвёртой частью серии.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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