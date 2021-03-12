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    Новости

    Первые детали и новые кадры CG-сериала Resident Evil: Infinite Darkness

    12 марта 2021
    Кот-император
    12.03.2021
    349
    1 минута на чтение

    Capcom и Netflix представили пару новых кадров и постер с персонажами Resident Evil: Infinite Darkness — грядущего аниме-сериала, выполненного в CG-технике. Заодно создатели раскрыли подробности сюжета.

    Синопсис

    Действие Infinite Darkness развернётся в 2006 году, параллельно событиям пятой части видеоигры и спустя год после мультфильма Degeneration. Федерального агента Леона Скотта Кеннеди приглашают в Белый Дом, чтобы расследовать несанкционированный доступ к файлам Президента. Свет внезапно отключается, и на героя с отрядом спецназа внезапно нападает толпа странных зомби.

    Первые детали и новые кадры CG-сериала Infinite Darkness

    Параллельно этому сотрудница TerraSave Клэр Редфилд изучает рисунок ребёнка. Его нарисовал мальчик страны, куда девушка прибыла, чтобы помочь беженцам. На рисунке, судя по всему, изображена жертва вирусной инфекции, что вызывает у Клэр тревогу, и потому девушка начинает расследование. Клэр встречается с Леоном, который тоже изучает рисунок — и тот напоминает ему зомби, напавших на Белый Дом. Но об этом он почему-то решает Клэр не рассказывать.

    Всё начнётся со вспышек инфекции в двух странах, и это станет потрясением для всей нации.

    Первые детали и новые кадры CG-сериала Resident Evil: Infinite Darkness

    Героев озвучат те же актёры, которые подарили им свои голоса в ремейке Resident Evil 2. Леона озвучат Ник Апостолидес и Тосиюки Морикава (в английской и японской версиях), а Клэр —  Стефани Панизелло и Юко Каида.

    Постер

    Первые детали и новые кадры CG-сериала Resident Evil: Infinite Darkness 1

    Продюсером проекта выступает Хироюки Кобаяси (занимается всей франшизой Resident Evil). За производство отвечает одна из старейших японских студий TMS Entertainment («Акира», полнометражные фильмы про Люпена, «Доктор Стоун», D.Gray-man, Sonic X и многое-многое другое).

    Сериал выйдет на Netflix в этом году. В этом же году обещают и игровой сериал про дочерей Вескера — тоже на Netflix.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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