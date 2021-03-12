Первые детали и новые кадры CG-сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Capcom и Netflix представили пару новых кадров и постер с персонажами Resident Evil: Infinite Darkness — грядущего аниме-сериала, выполненного в CG-технике. Заодно создатели раскрыли подробности сюжета.

Синопсис

Действие Infinite Darkness развернётся в 2006 году, параллельно событиям пятой части видеоигры и спустя год после мультфильма Degeneration. Федерального агента Леона Скотта Кеннеди приглашают в Белый Дом, чтобы расследовать несанкционированный доступ к файлам Президента. Свет внезапно отключается, и на героя с отрядом спецназа внезапно нападает толпа странных зомби.

Параллельно этому сотрудница TerraSave Клэр Редфилд изучает рисунок ребёнка. Его нарисовал мальчик страны, куда девушка прибыла, чтобы помочь беженцам. На рисунке, судя по всему, изображена жертва вирусной инфекции, что вызывает у Клэр тревогу, и потому девушка начинает расследование. Клэр встречается с Леоном, который тоже изучает рисунок — и тот напоминает ему зомби, напавших на Белый Дом. Но об этом он почему-то решает Клэр не рассказывать.

Всё начнётся со вспышек инфекции в двух странах, и это станет потрясением для всей нации.

Героев озвучат те же актёры, которые подарили им свои голоса в ремейке Resident Evil 2. Леона озвучат Ник Апостолидес и Тосиюки Морикава (в английской и японской версиях), а Клэр — Стефани Панизелло и Юко Каида.

Постер

Продюсером проекта выступает Хироюки Кобаяси (занимается всей франшизой Resident Evil). За производство отвечает одна из старейших японских студий TMS Entertainment («Акира», полнометражные фильмы про Люпена, «Доктор Стоун», D.Gray-man, Sonic X и многое-многое другое).

Сериал выйдет на Netflix в этом году. В этом же году обещают и игровой сериал про дочерей Вескера — тоже на Netflix.