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    Первые кадра «Подменыша» — экранизации хоррор-романа о пропавшей семье

    12 июля 2023
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    12.07.2023
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    Apple TV+ опубликовал кадры следующего сериала своей платформы — мистического триллера «Подменыш», основанного на одноимённой книге Виктора Лаваля.

    Сериал, как и роман, рассказывает о семье американца Аполлона. Вместе со своей женой Эммой они стараются быть хорошими родителями, но новорожденный ребёнок — это не только радость, но и бессонные ночи, хроническая усталость и постоянные тревоги. Вскоре Эмма начинает жаловаться, что кто-то присылает ей на телефон фотографии сына и мужа. На неё снисходит наваждение, будто их сын — это и вовсе не ребёнок. Аполлону кажется, что жена сходит с ума, но вскоре и Эмма, и сын пропадают, и Аполлон отправляется на их поиски.

    Первые кадра «Подменыша» — экранизации хоррор-романа о пропавшей семье 2 Первые кадра «Подменыша» — экранизации хоррор-романа о пропавшей семье 1 Первые кадра «Подменыша» — экранизации хоррор-романа о пропавшей семье

    Главную роль исполнил Лакит Стэнфилд («Атланта»), он же выступил исполнительным продюсером.

    «Подменыш» вышел в 2017-м году и завоевал признание критиков. Книга в номинации «Роман ужасов» стала лауреатом Dragon Awards, Locus Award, British Fantasy Award и World Fantasy Award. На русском роман вышел в 2020-м.

    Шоу стартует 8 сентября, в этот день покажут сразу три эпизода. Финал выйдет 13 октября.

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