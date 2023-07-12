Первые кадра «Подменыша» — экранизации хоррор-романа о пропавшей семье

Apple TV+ опубликовал кадры следующего сериала своей платформы — мистического триллера «Подменыш», основанного на одноимённой книге Виктора Лаваля.

Сериал, как и роман, рассказывает о семье американца Аполлона. Вместе со своей женой Эммой они стараются быть хорошими родителями, но новорожденный ребёнок — это не только радость, но и бессонные ночи, хроническая усталость и постоянные тревоги. Вскоре Эмма начинает жаловаться, что кто-то присылает ей на телефон фотографии сына и мужа. На неё снисходит наваждение, будто их сын — это и вовсе не ребёнок. Аполлону кажется, что жена сходит с ума, но вскоре и Эмма, и сын пропадают, и Аполлон отправляется на их поиски.

Главную роль исполнил Лакит Стэнфилд («Атланта»), он же выступил исполнительным продюсером.

«Подменыш» вышел в 2017-м году и завоевал признание критиков. Книга в номинации «Роман ужасов» стала лауреатом Dragon Awards, Locus Award, British Fantasy Award и World Fantasy Award. На русском роман вышел в 2020-м.

Шоу стартует 8 сентября, в этот день покажут сразу три эпизода. Финал выйдет 13 октября.