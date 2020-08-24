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    Первые кадры и детали «Призраков поместья Блай»

    24 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    24.08.2020
    1757
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    Журналисты Vanity Fair опубликовали первые кадры сериала «Призраки поместья Блай» от авторов «Призраков дома на холме».

    В его основу легла повесть Генри Джеймса«Поворот винта», по сюжету которой молодая женщина переезжает за город, чтобы воспитывать двух детей-сирот, и сталкивается со сверхъестественными вещами.

    Также в историю будут вплетены другие произведения Джеймса. Например, «Веселый уголок» о грозном двойнике и «Романтика старой одежды» о двух сестрах и загадочном сундуке с их любимыми платьями.

    Шоураннером выступает режиссер «Игры Джеральда» и «Доктора Сна» Майк Флэнаган. По его словам, у каждого персонажа есть очень темная сторона, а в конце будет трудно отличить романтику от трагедии.

    Кроме того, в сериале появятся некоторые актеры из «Призраков дома на холме», однако они предстанут в новых образах.

    «Призраки поместья Блай» выйдут осенью на Netflix — точной даты пока нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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