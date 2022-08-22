Первые кадры из сериала The Last of Us в ролике HBO Max

HBO Max опубликовал ролик, посвящённый будущим проектам платформы, которые должны выйти до конца этого года и в 2023-м. Видео заканчивается 20-секундным тизером долгожданной экранизации The Last of Us. В нём показали главных героев в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи, а также Ника Оффермана в роли Билла.
Даты выхода у сериала пока нет.
Кроме того, в видео подсветили и другие проекты стриминга, успокоив фанатов по поводу будущих сезонов. В ролике показали новые сезоны «Тёмных начал», «Титанов», «Рокового патруля» и «Авеню 5». Дат тоже нет.
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