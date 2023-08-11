Первые кадры «Падения дома Ашеров» по рассказу Эдгара Аллана По

Netflix опубликовал первые кадры «Падения дома Ашеров» по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По.
Режиссером и сценаристом выступил Майк Флэнеган, известный по «Призракам дома на холме», «Призракам усадьбы Блай» и «Полуночной мессе».
По сюжету хозяин поместья Ашеров по имени Родерик страдает от странной болезни, из-за которой он не переносит яркого света и громких звуков. Похожая ситуация у его сестры Мэдилейн, тело которой коченеет, а дыхание приостанавливается. Поэтому в происходящем пытается разобраться друг юности Родерика.
Главные роли исполнят Брюс Гринвуд, Мэри Макдоннелл, Карла Гуджино, Рахул Коли, Генри Томас, Кейт Сигел и Марк Хэмилл.
Премьера состоится 12 октября.
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