Первые кадры «Падения дома Ашеров» по рассказу Эдгара Аллана По

Netflix опубликовал первые кадры «Падения дома Ашеров» по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По.

Режиссером и сценаристом выступил Майк Флэнеган, известный по «Призракам дома на холме», «Призракам усадьбы Блай» и «Полуночной мессе».

По сюжету хозяин поместья Ашеров по имени Родерик страдает от странной болезни, из-за которой он не переносит яркого света и громких звуков. Похожая ситуация у его сестры Мэдилейн, тело которой коченеет, а дыхание приостанавливается. Поэтому в происходящем пытается разобраться друг юности Родерика.

Главные роли исполнят Брюс Гринвуд, Мэри Макдоннелл, Карла Гуджино, Рахул Коли, Генри Томас, Кейт Сигел и Марк Хэмилл.

Премьера состоится 12 октября.