Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец»

Журнал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из второго сезона «Мандалорца». Никаких новых лиц — только старая команда в сборе, вместе с малышом Йодой. И опять на песчаной планете.
Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие.
Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв. А режиссёрами некоторых эпизодов выступили Роберт Родригес и Пейтон Рид.
На карантине команда Фавро уже занималась сценариями третьего сезона.
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