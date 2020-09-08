    3
    Новости

    Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец»

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    1729
    0 минут на чтение

    Журнал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из второго сезона «Мандалорца». Никаких новых лиц — только старая команда в сборе, вместе с малышом Йодой. И опять на песчаной планете.

     

    Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец» 3 Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец» 6 Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец» 5 Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец» 4 Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец»

    Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие.

    Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв. А режиссёрами некоторых эпизодов выступили Роберт Родригес и Пейтон Рид.

    На карантине команда Фавро уже занималась сценариями третьего сезона.

    Читайте также

    Черновик 633

    «Мандалорец»: подводим итоги сезона

     Алексей Ионов |  28.12.2019

    Можно ли сказать, что именно это — будущее «Звёздных войн»?

    Новые книги по «Мандалорцу» анонсированы на starwars.com

    Lucasfilm анонсировала несколько книг и энциклопедий по «Мандалорцу»

     Кот-император |  01.07.2020

    Это главным образом артбуки и издания для детей. Похоже, на сериал делают серьёзную ставку!

    Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале 26

    Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале

     Алексей Ионов |  02.07.2020

    Пересказываем самое интересное из передачи «Галереи Disney. Мандалорец». Как был задуман сериал, какие в нём технологии и пасхалки, правда ли, что Мандо играли трое, и как Вернер Херцог подружился с Бэби-Йодой.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Слово „дурят“ — ключевое»: первые отзывы с закрытого показа «Довода»
    0
    6454
    Обсуждаем «Довод» в новом сезоне Фантастического подкаста

    Евгений Пекло, Дмитрий Злотницкий, Кирилл Размыслович и Игорь Хованский обсуждают новый фильм Кристофера Нолана и пытаются не сломать себе при этом мозг.

    «Агенты Щ.И.Т.» закончились. Вспоминаем главный сериал Marvel 3
    0
    10018
    «Агенты Щ.И.Т.» закончились. Вспоминаем главный сериал Marvel

    Как спецагенты Фила Колсона вышли из тени «Мстителей» и сами стали настоящими супергероями.

    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца 1
    0
    18151
    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца

    Рассказы про обычных людей, с которыми в самых обычных обстоятельствах вдруг случается что-то совсем уж необычное.

    Станислав Карапапас «Бразилиа — Москва»
    0
    54797
    Станислав Карапапас «Бразилиа — Москва»

    Твоя миссия опасна, но ты все предусмотрел, чтобы долететь с контрабандным товаром до места назначения. Единственное, чего ты не смог предусмотреть, — что у товара могут быть на тебя свои планы…

    Читаем книгу «Лабиринт для Минотавра»
    0
    65302
    Читаем книгу «Лабиринт для Минотавра» Михаила Савеличева

    Первые главы «ветхозаветного киберпанка».

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 5
    0
    74283
    Классика фэнтези: 5 книг, которые вы могли пропустить

    От «Ордена Манускрипта» Тэда Уильямса до «Воды дивных островов» Уильяма Морриса.

    Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»
    0
    170787
    Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»

    Мочи манту! Хапай клюкву! Подставляй товарищей!

    Как вселенная Аанга продолжает жить в комиксах и книгах 9
    0
    78299
    Как вселенная Аанга продолжает жить в комиксах и книгах

    Как Зуко нашёл свою маму, Корра влюбилась в подругу, Тоф защищала прогресс от «зелёных», а Сокка притворялся аватаром.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить