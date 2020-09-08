Первые кадры второго сезона сериала «Мандалорец»

Журнал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из второго сезона «Мандалорца». Никаких новых лиц — только старая команда в сборе, вместе с малышом Йодой. И опять на песчаной планете.

Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие.

Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв. А режиссёрами некоторых эпизодов выступили Роберт Родригес и Пейтон Рид.

На карантине команда Фавро уже занималась сценариями третьего сезона.