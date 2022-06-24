Первые отзывы о «Торе: Любовь и гром». Это еще один лучший фильм Marvel

До премьеры «Тора: Любовь и гром» осталось примерно две недели, но западным критикам уже показали картину, и они поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Мы выбрали самое интересное из реакций журналистов на новый (и, по традиции, лучший!) блокбастер Marvel.

Дрю Тейлор, The Wrap:

«Тор: Любовь и гром» может стать моим самым любимым фильмом Marvel. А может и в целом лучшим. Невероятная смесь глупостей, мечтательного сюрреализма и искренних эмоций в визуально изобретательных декорациях. Фильм полон приятных сюрпризов. Просто замечательно.

Ричард Небенс, The Direct:

Фильм предсказуемо веселый, но неожиданно личный и трогательный. Кристиан Бэйл и Натали Портнман воистину сияют, а Вайтити рассказывает эмоциональную историю. Думаю, это моя любимая часть «Тора».

Кейтлин Тиррелл, The Illuminerdi:

«Тор: Любовь и гром» превосходит все ожидания. Он балансирует между абсолютно напыщенным безумием и трогательными личными историями. Кристиан Бэйл на высоте. Натали Портман действительно выдающаяся. Вайтити, похоже, только что представил нам лучший фильм в Четвертой фазе киновселенной Marvel.

Кевин Полови, Yahoo Entertainment:

Это чертовски крутой фильм. Это один моих любимых фильмов Marvel. Вероятно, потому, что он самый смешной. И при этом эмоционально пробивает к концу. Надеюсь, Тайка Вайтити никогда не перестанет снимать фильмы про Тора.

Скотт Манц:

Фильм — просто убой. Даже лучше, чем «Рагнарек». И один из лучших в киновселенной Marvel. Крис Хемсворт — чертов рок-звезда! А Натали Портман невероятно крута! Тайка Вайтити снова это сделал. Потрясающая картина!

Мировая премьера картины состоится 8 июля.