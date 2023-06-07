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    Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

    7 июня 2023
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    07.06.2023
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    0 минут на чтение
    Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 4

    Paradox Interactive прервала радиомолчание и показала первые скриншоты Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, разработку которой перезапустили в 2021 году.

    На них можно увидеть различные локации: некий бар, заброшенное здание, подземку и не только.

    Также стало известно, что подробностями о проекте поделятся в сентябре. Тогда же расскажут, кто теперь занимается игрой вместо Hardsuit Labs.

    Сейчас можно запросить возврат средств для тех, кто ранее предзаказал цифровую версию Bloodlines 2.

    Релиз может состояться уже в 2023 году — по крайне мере, так говорила Paradox.

    Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 1 Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 2 Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 3
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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