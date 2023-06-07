Первые скриншоты новой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Paradox Interactive прервала радиомолчание и показала первые скриншоты Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, разработку которой перезапустили в 2021 году.

На них можно увидеть различные локации: некий бар, заброшенное здание, подземку и не только.

Также стало известно, что подробностями о проекте поделятся в сентябре. Тогда же расскажут, кто теперь занимается игрой вместо Hardsuit Labs.

Сейчас можно запросить возврат средств для тех, кто ранее предзаказал цифровую версию Bloodlines 2.

Релиз может состояться уже в 2023 году — по крайне мере, так говорила Paradox.