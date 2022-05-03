Первые впечатления от нового «Доктора Стрэндже» — неужели НАСТОЛЬКО безумно?

2 мая состоялась мировая премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Disney и Marvel уже провели первые показы блокбастера для прессы и фанатов. Полные обзоры пока на подходе, но у нас уже есть впечатления о зрителей, которым удалось увидеть фильм первыми.

В основном первые реакции положительные. Зрители хвалят неожиданные повороты и сюрпризы, которые преподносит фильм (нам их обещали много!), режиссуру Сэма Рэйми и персонажей Мисс Америки (Сочил Гомес ) и Алой Ведьмы (Элизабет Олсен).

Положительные

«Доктор Стрэндж» совершенно безбашенный и сумасшедший. Это на 100% фильм Сэма Рэйми (что очень ценно), и, пожалуй, самая страшная часть MCU на данный момент. Идите на фильм, зная о нём как можно меньше. Ваше путешествие в мультивселенную будет намного приятнее. — Дрю Тейлор (@DrewTailored) «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» завораживает масштабными экшн-сценами и потрясающей актёрской игрой Элизабет Олсен. Это определенно погружение в хоррор. Это самый страшный — и самый жестокий (!) фильм Marvel на сегодняшний день. — Кирстен (@KirstenAcuna) «В мультивселенной безумия», безусловно, самый жуткий, грубый, cумасшедший, леденящий душу и ужасающий фильм Marvel, он определенно несет в себе атмосферу хорроров Сэма Рэйми, и это мне и понравилось. Музыка Дэнни Эльфмана идеально подходит для неровного, загадочного тона фильма, а Элизабет Олсен — самый ценный игрок, ИМХО. — Эрик Дэвис (@ErikDavis) Есть причина, почему «Безумие» поставлено в название, ребята. Новый «Доктор Стрэндж» заставит вас ощутить сумасшествие от этой крутости чистой воды. Фильм также идеальное отражение чудных (и часто ужасающих) чувств Рэйми. Вышел первый фильм ужасов MCU! — Джош Вайс (@JoshuaHWeiss) «В мультивселенной безумия» — это лихорадочный сон, это остросюжетный фильм, на который способен только Сэм Рэйми. Он берет обычную формулу MCU, добавляет Мультивселенную, несколько камео, а затем выкручивает всё до 100. Я насладился каждой секундой. Среди звездного каста особенно выделяются Сочил Гомес и Лиззи Олсен. — Big Screen Leaks (@bigscreenleaks) В итоге я не большой поклонник «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», но одно могу сказать наверняка: стилистически это шведский стол (stylistic buffet). Начало довольно банальное, но чем дальше, тем безумнее. В нем было немного юмора, забавные визуальные эффекты и интересный саундтрек. — Film Poser™️ Джози Мари 🇵🇷 (@TheJosieMarie) «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» правит! Он изобретательный, по-настоящему странный, и смотреть его крайне весело. Я не осознавал раньше, насколько MCU нуждался в чем-то таком. — Дженна Андерсон (@heyitsjennalynn) MARVEL СДЕЛАЛИ ФИЛЬМ УЖАСОВ! Это странно, страшно и заслуживает титула «Мультивселенной безумия». Если вы хоть немного беспокоитесь, что в этом фильме не будет достаточно Сэма Рэйми, не бойтесь! Я не мог бы и представить другого фильма MCU с Сэмом Рэйми. Мое сердце, обожающее этот жанр, просто сейчас разрывается. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) «В мультивселенной безумия» — это аттракцион от начала до конца. В некоторых местах немного поспешный, но в нем есть культовая дикая атмосфера Сэма Рэйми. Неудивительно, но Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы — это мощь, она удивляет на каждом шагу, поскольку опирается на все, что она сделала в MCU до этого момента. — Нора Доминик (@noradominick)

Негативные отзывы

Конечно, всё не может быть идеально. Даже из положительных отзывов видно, что фильм несбалансирован и немного запутан, а также многие зрители отмечают противоречивые сюжетные линии некоторых персонажей.

Хотя четвёртая фаза была моей любимой в MCU, меня разочаровал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Камбербэтч и Олсен великолепны, но арка персонажа Ванды не имеет особого смысла и оставила у меня ощущение, что Marvel на самом деле не исправили проблему с их женскими персонажами. — Николь Акман (@nicoleackman16) «Доктор Стрэндж» многое бросает в стену: что-то застревает (удивительно простое повествование), что-то проваливается (в основном с компьютерная графика). Олсен влюбляет, но Гомес — моя рок-звезда. Камбербэтч действительно ощущается как повсеместный «якорь MCU». Не идеально, но стоит посмотреть. — Лиам Кроули (@LiamTCrowley) Много отличных качеств хоррора… это действительно был фильм Сэма Рэйми. Сильно отличается от других фильмов Marvel. Не могу сказать, что мне это нравится, но ощущается совсем иначе. #ДокторСтрэндж — Лаура ลอร’า 劳拉 (@lsirikul) «В мультивселенной безумия» местами неряшливый и грубоватый. Тем не менее это веселый и мрачный аттракцион. В этом фильме есть вещи, в которые я искренне не могу поверить (в самом хорошем смысле). Сочил Гомес хороша в своей дебютной партии в MCU, но мне бы хотелось, чтобы у мисс Америки была более динамичная роль. — Расс Мильхейм (@RussMilheim)

В американском прокате фильм стартует с 6 мая.