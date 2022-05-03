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    Новости

    Первые впечатления от нового «Доктора Стрэндже» — неужели НАСТОЛЬКО безумно?

    3 мая 2022
    03.05.2022
    3
    3 минуты на чтение
    Первые впечатления от нового «Доктора Стрэндже» — неужели НАСТОЛЬКО безумно?

    2 мая состоялась мировая премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Disney и Marvel уже провели первые показы блокбастера для прессы и фанатов. Полные обзоры пока на подходе, но у нас уже есть впечатления о зрителей, которым удалось увидеть фильм первыми.

    В основном первые реакции положительные. Зрители хвалят неожиданные повороты и сюрпризы, которые преподносит фильм (нам их обещали много!), режиссуру Сэма Рэйми и персонажей Мисс Америки (Сочил Гомес ) и Алой Ведьмы (Элизабет Олсен).

    Положительные

    «Доктор Стрэндж» совершенно безбашенный и сумасшедший. Это на 100% фильм Сэма Рэйми (что очень ценно), и, пожалуй, самая страшная часть MCU на данный момент. Идите на фильм, зная о нём как можно меньше. Ваше путешествие в мультивселенную будет намного приятнее.

    — Дрю Тейлор (@DrewTailored)

    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» завораживает масштабными экшн-сценами и потрясающей актёрской игрой Элизабет Олсен. Это определенно погружение в хоррор. Это самый страшный — и самый жестокий (!) фильм Marvel на сегодняшний день.

    — Кирстен (@KirstenAcuna)

    «В мультивселенной безумия», безусловно, самый жуткий, грубый, cумасшедший, леденящий душу и ужасающий фильм Marvel, он определенно несет в себе атмосферу хорроров Сэма Рэйми, и это мне и понравилось. Музыка Дэнни Эльфмана идеально подходит для неровного, загадочного тона фильма, а Элизабет Олсен — самый ценный игрок, ИМХО.

    — Эрик Дэвис (@ErikDavis)

    Есть причина, почему «Безумие» поставлено в название, ребята. Новый «Доктор Стрэндж» заставит вас ощутить сумасшествие от этой крутости чистой воды. Фильм также идеальное отражение чудных (и часто ужасающих) чувств Рэйми. Вышел первый фильм ужасов MCU!

    — Джош Вайс (@JoshuaHWeiss)

    «В мультивселенной безумия» — это лихорадочный сон, это остросюжетный фильм, на который способен только Сэм Рэйми. Он берет обычную формулу MCU, добавляет Мультивселенную, несколько камео, а затем выкручивает всё до 100. Я насладился каждой секундой. Среди звездного каста особенно выделяются Сочил Гомес и Лиззи Олсен.

    — Big Screen Leaks (@bigscreenleaks)

    В итоге я не большой поклонник «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», но одно могу сказать наверняка: стилистически это шведский стол (stylistic buffet). Начало довольно банальное, но чем дальше, тем безумнее. В нем было немного юмора, забавные визуальные эффекты и интересный саундтрек.

    — Film Poser™️ Джози Мари 🇵🇷 (@TheJosieMarie)

    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» правит! Он изобретательный, по-настоящему странный, и смотреть его крайне весело. Я не осознавал раньше, насколько MCU нуждался в чем-то таком.

    — Дженна Андерсон (@heyitsjennalynn)

    MARVEL СДЕЛАЛИ ФИЛЬМ УЖАСОВ! Это странно, страшно и заслуживает титула «Мультивселенной безумия». Если вы хоть немного беспокоитесь, что в этом фильме не будет достаточно Сэма Рэйми, не бойтесь! Я не мог бы и представить  другого фильма MCU с Сэмом Рэйми. Мое сердце, обожающее этот жанр, просто сейчас разрывается.

    — Perri Nemiroff (@PNemiroff)

    «В мультивселенной безумия» — это аттракцион от начала до конца. В некоторых местах немного поспешный, но в нем есть культовая дикая атмосфера Сэма Рэйми. Неудивительно, но Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы — это мощь, она удивляет на каждом шагу, поскольку опирается на все, что она сделала в MCU до этого момента.

    — Нора Доминик (@noradominick)

    Негативные отзывы

    Конечно, всё не может быть идеально. Даже из положительных отзывов видно, что фильм несбалансирован и немного запутан, а также многие зрители отмечают противоречивые сюжетные линии некоторых персонажей.

    Хотя четвёртая фаза была моей любимой в MCU, меня разочаровал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Камбербэтч и Олсен великолепны, но арка персонажа Ванды не имеет особого смысла и оставила у меня ощущение, что Marvel на самом деле не исправили проблему с их женскими персонажами.

    — Николь Акман (@nicoleackman16)

    «Доктор Стрэндж» многое бросает в стену: что-то застревает (удивительно простое повествование), что-то проваливается (в основном с компьютерная графика). Олсен влюбляет, но Гомес — моя рок-звезда. Камбербэтч действительно ощущается как повсеместный «якорь MCU». Не идеально, но стоит посмотреть.

    — Лиам Кроули (@LiamTCrowley)

    Много отличных качеств хоррора… это действительно был фильм Сэма Рэйми. Сильно отличается от других фильмов Marvel. Не могу сказать, что мне это нравится, но ощущается совсем иначе. #ДокторСтрэндж

    — Лаура ลอร’า 劳拉 (@lsirikul)

    «В мультивселенной безумия» местами неряшливый  и грубоватый. Тем не менее это веселый и мрачный аттракцион.

    В этом фильме есть вещи, в которые я искренне не могу поверить (в самом хорошем смысле).

    Сочил Гомес хороша в своей дебютной партии в MCU, но мне бы хотелось, чтобы у мисс Америки была более динамичная роль.

    — Расс Мильхейм (@RussMilheim)

    В американском прокате фильм стартует с 6 мая.

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    В прокате ждём с 5 мая.

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