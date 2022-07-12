Первый геймплей Kingdom: The Blood — ролевого экшена по корейскому сериалу «Королевство зомби»

Netflix выпустил геймплейный трейлер сюжетной экшен-RPG Kingdom: The Blood по вселенной корейского сериала «Королевство зомби» (ранее было известно как просто «Королевство»/ Kingdom, но в русскоязычной локализации Netflix название немного изменили).

Игра, как и сериал, расскажет о событиях в Корее XVI века, в которой начался зомбиапокалипсис.

Игру позиционируют как синглплеерную, но при этом в ней будут многопользовательские режимы, включая PvP, режим завоевания и бои с боссами.

Разработчиком выступает Action Square (занималась экшен-шутером Anvil). Студия даже наняла профессионального преподавателя артистического фехтования, чтобы записать приёмы для персонажей.

Даты выхода у Kingdom: The Blood пока нет.