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    Новости

    Первый геймплей Kingdom: The Blood — ролевого экшена по корейскому сериалу «Королевство зомби»

    12 июля 2022
    12.07.2022
    612
    0 минут на чтение
    Первый геймплей Kingdom: The Blood — ролевого экшена по корейскому сериалу «Королевство зомби»

    Netflix выпустил геймплейный трейлер сюжетной экшен-RPG Kingdom: The Blood по вселенной корейского сериала «Королевство зомби» (ранее было известно как просто «Королевство»/ Kingdom, но в русскоязычной локализации Netflix название немного изменили).

    Игра, как и сериал, расскажет о событиях в Корее XVI века, в которой начался зомбиапокалипсис.

    Игру позиционируют как синглплеерную, но при этом в ней будут многопользовательские режимы, включая PvP, режим завоевания и бои с боссами.

    Разработчиком выступает Action Square (занималась экшен-шутером Anvil). Студия даже наняла профессионального преподавателя артистического фехтования, чтобы записать приёмы для персонажей.

    Даты выхода у Kingdom: The Blood пока нет.

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