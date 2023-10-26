Первый геймплей ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Konami в рамках презентации Xbox представила первый геймплейный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

В ролике можно увидеть, как главный герой скрытно передвигается по локации и подкрадывается к противникам.

Напомним, в обновленной версии стелс-экшена, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5, не планируют менять сюжет и структуру.

У игры пока нет даты релиза. Она будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.