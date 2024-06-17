Первый геймплейный трейлер хоррор-игры по «Тихому месту»

Saber Interactive опубликовала геймплейный трейлер игры от первого лица по мотивам «Тихого места» — A Quiet Place: The Road Ahead.
За разработку отвечает студия Stormind Games, ответственная за хоррор Remothered и адвенчуру Batora: Lost Haven.
Действие развернется во вселенной фильмов, но сюжет расскажет оригинальную историю с девушкой на главной роли.
Релиз состоится до конца 2024 года на всех основных платформах.
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