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    Первый геймплейный трейлер хоррор-игры по «Тихому месту»

    17 июня 2024
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    17.06.2024
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    Первый геймплейный трейлер хоррор-игры по «Тихому месту»

    Saber Interactive опубликовала геймплейный трейлер игры от первого лица по мотивам «Тихого места» — A Quiet Place: The Road Ahead.

    За разработку отвечает студия Stormind Games, ответственная за хоррор Remothered и адвенчуру Batora: Lost Haven.

    Действие развернется во вселенной фильмов, но сюжет расскажет оригинальную историю с девушкой на главной роли.

    Релиз состоится до конца 2024 года на всех основных платформах.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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