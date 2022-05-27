Первый (и весьма мрачный!) трейлер Star Wars Jedi: Survivor

В рамках праздничного мероприятия Star Wars Celebration студия Respawn Entertainment вместе с Lucasfilm Games анонсировали продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order с подзаголовком Survivor.
И вместе с этим разработчики представили довольно мрачный кинематографический трейлер игры.
Сюжет развернется через 5 лет после событий оригинала, а в центре сюжета вновь будет Кэл Кестис в исполнении Камерона Монахэна.
Релиз состоится в 2023 году на PS5, XSX/S и ПК.
Трейлер
Скриншоты
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