Первый кадр «Дракулы» Люка Бессона с Калебом Лэндри Джонсом

В сети появился первый кадр со съемок «Дракулы: История любви» Люка Бессона — с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли.
По словам режиссера, идея для фильма родилась во время обсуждения с Калебом ролей, которые ему могли бы подойти.
Меня интересует больше всего не Дракула, а Калеб. <…> Я сказал: «Ты был бы великолепен в роли Дракулы». А потом подумал: «Знаешь, я сейчас напишу».
Напомним, прежде Люк Бессон работал вместе с Калебом Лэндри Джонсом над боевиком «Догмен», который тепло приняли как зрители, так и критики.
Помимо Калеба в актерском составе числится звезда «Бесславных ублюдков» и «Джанго освобожденного» Кристоф Вальц.
«Дракула: История любви» должен выйти в 2025 году.
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