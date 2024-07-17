Первый кадр «Дракулы» Люка Бессона с Калебом Лэндри Джонсом

В сети появился первый кадр со съемок «Дракулы: История любви» Люка Бессона — с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли.

По словам режиссера, идея для фильма родилась во время обсуждения с Калебом ролей, которые ему могли бы подойти.

Меня интересует больше всего не Дракула, а Калеб. <…> Я сказал: «Ты был бы великолепен в роли Дракулы». А потом подумал: «Знаешь, я сейчас напишу».

Напомним, прежде Люк Бессон работал вместе с Калебом Лэндри Джонсом над боевиком «Догмен», который тепло приняли как зрители, так и критики.

Помимо Калеба в актерском составе числится звезда «Бесславных ублюдков» и «Джанго освобожденного» Кристоф Вальц.

«Дракула: История любви» должен выйти в 2025 году.