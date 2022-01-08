Первый официальный трейлер второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком

Телеканал Syfy поделился первым официальным трейлером второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли.
Новый сезон сериала выйдет в двух частях: первая завершится в марте, а вторая стартует летом. Среди гостей особенно ждём Алекс Борштейн из «Удивительной миссис Мейзел».
Сериал снят по одноимённому комиксу Питера Хогана и Стивена Паркхауса. Сюжет вращается вокруг инопланетянина Гарри, который попал на Землю и скрывается здесь под личиной врача. У него есть секретное задание — истребить всех людей. Но по мере того, как герой вживается в роль человека, он начинает сомневаться в своей миссии.
Постер
В России первый сезон сериала выходил на «КиноПоиске HD».
Со вторым сезоном шоу вернётся уже 27 января.
Читайте также
Сериал «Засланец из космоса» — «Клиника» про инопланетянина
Давно нам не хватало такого уютного сериала, как комедия про пришельца с Аланом Тьюдиком из «Светлячка».
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: «Своё кино»Мы снимем свою «Игру престолов», с преферансом и блудницами!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.