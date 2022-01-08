Первый официальный трейлер второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком

Телеканал Syfy поделился первым официальным трейлером второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли.

Новый сезон сериала выйдет в двух частях: первая завершится в марте, а вторая стартует летом. Среди гостей особенно ждём Алекс Борштейн из «Удивительной миссис Мейзел».

Сериал снят по одноимённому комиксу Питера Хогана и Стивена Паркхауса. Сюжет вращается вокруг инопланетянина Гарри, который попал на Землю и скрывается здесь под личиной врача. У него есть секретное задание — истребить всех людей. Но по мере того, как герой вживается в роль человека, он начинает сомневаться в своей миссии.

Постер

В России первый сезон сериала выходил на «КиноПоиске HD».

Со вторым сезоном шоу вернётся уже 27 января.