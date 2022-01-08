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    Новости

    Первый официальный трейлер второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком

    8 января 2022
    08.01.2022
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    0 минут на чтение
    Первый официальный трейлер второго сезона «Засланца из космоса» 1

    Телеканал Syfy поделился первым официальным трейлером второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли.

    Новый сезон сериала выйдет в двух частях: первая завершится в марте, а вторая стартует летом. Среди гостей особенно ждём Алекс Борштейн из «Удивительной миссис Мейзел».

    Сериал снят по одноимённому комиксу Питера Хогана и Стивена Паркхауса. Сюжет вращается вокруг инопланетянина Гарри, который попал на Землю и скрывается здесь под личиной врача. У него есть секретное задание — истребить всех людей. Но по мере того, как герой вживается в роль человека, он начинает сомневаться в своей миссии.

    Постер

    Первый официальный трейлер второго сезона «Засланца из космоса»

    В России первый сезон сериала выходил на «КиноПоиске HD».

    Со вторым сезоном шоу вернётся уже 27 января.

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     Денис Старостин |  04.04.2021

    Давно нам не хватало такого уютного сериала, как комедия про пришельца с Аланом Тьюдиком из «Светлячка».

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