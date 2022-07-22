Первый отрывок четвёртого сезона «Принц-дракон»

Создатели мультсериала «Принц-дракон» вернулись после продолжительного перерыва с новым сезоном (или даже, вернее сказать, новой историей). Четвёртый сезон станет частью сюжетной арки Mystery of Aaravos («Тайна Ааравоса»), его действие развернётся спустя два года после событий финала третьего сезона. Антагонист Вирен выжил благодаря Клаудии и своему загадочному покровителю — звёздному эльфу Аравосу.

Ранее команда поделилась планами на продолжение. В новом сезоне снова будет 9 эпизодов. Если всё будет успешно, авторы выпустят ещё как минимум четыре сезона (включая грядущий).

Мультфильм вернётся в ноябре этого года.

«Принц-дракон» — фэнтезийный компьютерный мультсериал. Первый сезон вышел в сентябре 2018-го, ещё два сезона увидели свет в 2019-м, после чего проект ушёл на значительный перерыв. «Принцем-драконом» занимается Аарон Эхаз, работавший над мультсериалами «Аватар». Шоу рассказывает о противостоянии людей и древних эльфов. В центре событий оказываются братья Каллум и Эзран, объединившие усилия с эльфийской Райлой — вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти маленького дракона, наследного принца короля-дракона. Юные герои верят, что это может стать ключом к миру между народами.