Первые постер и кадры приквела «Кладбища домашних животных»

Paramount+ поделился постером и первыми кадрами фильма ужасов «Кладбища домашних животных: Родословные».
Это будет приквел оригинальной истории Стивена Кинга, основанный на нерассказанной главе, которую сам писатель называет самой страшной своей работой.
В центре сюжета будет молодой Джад Крэндалл в 1969 году, который мечтает покинуть родной город, но обнаруживает зловещие секреты и сталкивается с темной семейной историей.
Это режиссерский дебют сценаристки Линдси Бир, приложившая руку к фильмам «Поступь хаоса» и «Сьерра Берджесс — неудачница».
Главные роли исполняют Джексон Уайт, Форрест Гудлак, Джек Малхерн, Генри Томас, Натали Элин Линд и не только.
Премьера состоится 6 октября.
Постер
Кадры
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