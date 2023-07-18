Первые постер и кадры приквела «Кладбища домашних животных»

Paramount+ поделился постером и первыми кадрами фильма ужасов «Кладбища домашних животных: Родословные».

Это будет приквел оригинальной истории Стивена Кинга, основанный на нерассказанной главе, которую сам писатель называет самой страшной своей работой.

В центре сюжета будет молодой Джад Крэндалл в 1969 году, который мечтает покинуть родной город, но обнаруживает зловещие секреты и сталкивается с темной семейной историей.

Это режиссерский дебют сценаристки Линдси Бир, приложившая руку к фильмам «Поступь хаоса» и «Сьерра Берджесс — неудачница».

Главные роли исполняют Джексон Уайт, Форрест Гудлак, Джек Малхерн, Генри Томас, Натали Элин Линд и не только.

Премьера состоится 6 октября.

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