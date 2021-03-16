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    Новости

    Первый сезон «Невероятных» от HBO разделят на две части

    16 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    16.03.2021
    1368
    0 минут на чтение
    Первый сезон «Невероятных» от HBO разделят на две части

    Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал, что первый сезон «Невероятных» будет разделен на две части из-за смены шоураннера.

    Первые шесть эпизодов курировал Джосс Уидон («Баффи»), а остальные четыре — Филиппа Гослетт («Отголоски прошлого»).

    Мы знали, что в сериале будет десять серий. Из-за пандемии нам пришлось прерваться перед началом работы над пятой. В сентябре мы вернулись к съемкам, чтобы закончить пятый и шестой эпизоды. И в шестом была естественная пауза в повествовании, так что мы решили сначала показать первые шесть серий.

    Сейчас Гослетт работает с командой сценаристов над оставшимися сериями. Однако Блойс пока не может сказать, когда конкретно они выйдут.

    Первую половину сериала можно будет посмотреть 12 апреля.

    Напомним, Уидон оставил «Невероятных» из-за обвинений Рэя Фишера в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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