Первый сезон «Невероятных» от HBO разделят на две части

Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал, что первый сезон «Невероятных» будет разделен на две части из-за смены шоураннера.

Первые шесть эпизодов курировал Джосс Уидон («Баффи»), а остальные четыре — Филиппа Гослетт («Отголоски прошлого»).

Мы знали, что в сериале будет десять серий. Из-за пандемии нам пришлось прерваться перед началом работы над пятой. В сентябре мы вернулись к съемкам, чтобы закончить пятый и шестой эпизоды. И в шестом была естественная пауза в повествовании, так что мы решили сначала показать первые шесть серий.

Сейчас Гослетт работает с командой сценаристов над оставшимися сериями. Однако Блойс пока не может сказать, когда конкретно они выйдут.

Первую половину сериала можно будет посмотреть 12 апреля.

Напомним, Уидон оставил «Невероятных» из-за обвинений Рэя Фишера в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости».