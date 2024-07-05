Первый тизер аниме «Ателье колдовских колпаков» в духе фильмов Хаяо Миядзаки

Crunchyroll опубликовал дебютный тизер-трейлер аниме «Ателье колдовских колпаков» по манге Камомэ Сирахары, которое по духу напоминает фильмы Хаяо Миядзаки.

Режиссером выступает Аюму Ватанабэ, который работал над «Ходячем замком» и «У Коми-сан проблемы с общенеим», а дизайном персонажей занимается дебютант Каири Унабара.

По сюжету дочь портнихи по имени Коко обожает магию, но способностей к ней у малышки нет. Но жизнь столкнула девочку с настоящим волшебником Кифри, который решил взять ее в ученицы.

Премьера состоится в 2025 году.