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    Новости

    Первый тизер аниме Lupin Zero — о юных годах Люпена Третьего

    24 октября 2022
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    24.10.2022
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    В сети появился первый тизер аниме-сериала Lupin Zero, который расскажет о молодых годах путешественника, пройдохи и авантюриста Люпена Третьего.

    Производством занимаются студии Wright Film и TMS Entertainment, новый сериал построен на оригинальном материале и сюжете манги-первоисточника. Действие шоу развернётся в 60-е, оно расскажет, как именно Люпен Третий стал величайшим в мире вором.

    Над мини-сериалом — всего в нём будет шесть эпизодов — работает команда, которая ранее уже занималась проектами про Люпена. Режиссёром выступит Дайсукэ Сако («Башня бога», «Люпен Третий»), Итиро Окоути (Sk8 the Infinity, «Код Гиасс») написал сценарий. Над дизайном персонажей работала Асами Тогути (Lupin the Third: Goemon’s Blood Spray, Lupin III Italian Game).

    Премьера намечена на 16 декабря.

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     Марина Беляева |  15.11.2020

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