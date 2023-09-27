Первый тизер аниме-сериала по Devil May Cry

Netflix показал первый тизер аниме-сериала Devil May Cry, который разрабатывается продюсером мультсериала Castlevania Ади Шанкаром. Нарисовала его студия Mir, известная по другим адаптациям видеоигр вроде «Dota: Кровь дракона»:
В тизере показали только Данте, главного героя серии. Неизвестно, появятся ли другие персонажи из видеоигр, хотя Шанкар обещал, что нас ждут и Леди, и Вергилий. Как и неизвестно, будет ли аниме-сериал считаться «каноничным» и как-то связан с аниме-сериалом 2007 года, действие которого разворачивалось между первой и второй частями.
Даты выхода пока нет, но обещают «скоро».
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Евгений Пекло | 06.03.2019 | 4685
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