Первый тизер аниме-сериала по Devil May Cry

Netflix показал первый тизер аниме-сериала Devil May Cry, который разрабатывается продюсером мультсериала Castlevania Ади Шанкаром. Нарисовала его студия Mir, известная по другим адаптациям видеоигр вроде «Dota: Кровь дракона»:

В тизере показали только Данте, главного героя серии. Неизвестно, появятся ли другие персонажи из видеоигр, хотя Шанкар обещал, что нас ждут и Леди, и Вергилий. Как и неизвестно, будет ли аниме-сериал считаться «каноничным» и как-то связан с аниме-сериалом 2007 года, действие которого разворачивалось между первой и второй частями.

Даты выхода пока нет, но обещают «скоро».