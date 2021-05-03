Netflix выпустил первый тизер Arcane — очень короткий ролик с несколькими кадрами по вселенной League of Legends.

В нём показали пару персонажей и, в общем-то, всё.

Над сериалом работают Riot Games и Fortiche Productions. Первый сезон планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за коронавирусной пандемии его перенесли.

Arcane расскажет истории нескольких ключевых для вселенной LoL персонажей из Зауна и Пилтовера.

Новинка выйдет этой осенью — пока без конкретных дат.