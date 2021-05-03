Netflix выпустил первый тизер Arcane — очень короткий ролик с несколькими кадрами по вселенной League of Legends.
В нём показали пару персонажей и, в общем-то, всё.
Над сериалом работают Riot Games и Fortiche Productions. Первый сезон планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за коронавирусной пандемии его перенесли.
Arcane расскажет истории нескольких ключевых для вселенной LoL персонажей из Зауна и Пилтовера.
Новинка выйдет этой осенью — пока без конкретных дат.
Читайте также
Riot Games анонсировала мультсериал, шутер, файтинг и другие проекты — в том числе и по League of Legends
Кот-император | 16.10.2019
Многие проекты ещё на очень раннем этапе производства — подробности пока известны только о ККИ Legends of Runterra.
Короткометражка: кинематографический ролик League of Legends: Wild Rift
Кот-император | 28.10.2020
В России игра выйдет в декабре.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.