Первый тизер готического триллера «Бледно-голубой глаз» про Эдгара Аллана По

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер готического триллера «Бледно-голубой глаз» по мотивам одноименного романа Луи Байярда про Эдгара Аллана По.

По сюжету отставной констебль Август Лэндор расследует убийства в военной академии. И в этом ему может помочь стеснительный курсант по имени По, который увлекается ужасами и оккультизмом.

Режиссером выступает Скотт Купер, наиболее известный по фильмам «Из пекла» и «Оленьи рога». А главные роли исполняют Кристиан Бейл и Гарри Меллинг.

Премьера на Netflix состоится 6 января.