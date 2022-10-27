Первый тизер готического триллера «Бледно-голубой глаз» про Эдгара Аллана По

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер готического триллера «Бледно-голубой глаз» по мотивам одноименного романа Луи Байярда про Эдгара Аллана По.
По сюжету отставной констебль Август Лэндор расследует убийства в военной академии. И в этом ему может помочь стеснительный курсант по имени По, который увлекается ужасами и оккультизмом.
Режиссером выступает Скотт Купер, наиболее известный по фильмам «Из пекла» и «Оленьи рога». А главные роли исполняют Кристиан Бейл и Гарри Меллинг.
Премьера на Netflix состоится 6 января.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Новая надежда умирает последнейПринцесса Лея не знала, кто оказался на борту спасательной капсулы...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.