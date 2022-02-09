Первый тизер хоррора Men — нового фильма режиссёра «Из машины» и «Аннигиляции»

Кинокомпания A24 выпустила первый тизер хоррора Men («Люди») от режиссёра, сценариста и продюсера Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция», «Разрабы»). Ролик — прекрасный пример фразы «ничего не понятно, но очень интересно».

Про сюжет мало что известно. В центре событий окажется девушка, которая после смерти мужа отправляется в британскую глушь, чтобы прийти в себя. Но как мы видим, это оказывается не так-то просто.

Постер

В главных ролях Джесси Бакли, Рори Киннер и Паапа Эссьеду.

У фильма уже есть дата выхода за рубежом — 20 мая.