Первый тизер хоррора Men — нового фильма режиссёра «Из машины» и «Аннигиляции»

Кинокомпания A24 выпустила первый тизер хоррора Men («Люди») от режиссёра, сценариста и продюсера Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция», «Разрабы»). Ролик — прекрасный пример фразы «ничего не понятно, но очень интересно».
Про сюжет мало что известно. В центре событий окажется девушка, которая после смерти мужа отправляется в британскую глушь, чтобы прийти в себя. Но как мы видим, это оказывается не так-то просто.
Постер
В главных ролях Джесси Бакли, Рори Киннер и Паапа Эссьеду.
У фильма уже есть дата выхода за рубежом — 20 мая.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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