Первый тизер мультфильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза»

Warner Bros. Japan поделилась дебютным тизер-трейлером анимационного фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза».
Действие картины развернется в феодальной Японии, где Темному рыцарю предстоит сразиться с Лигой справедливости.
За постановку отвечают Дзюмпэй Мидзусаки и Синдзи Такаги, которые вместе работали над «Бэтменом-ниндзя» 2018 года.
Даты выхода у мультфильма пока нет.
Трейлер
Постер
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