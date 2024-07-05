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    Первый тизер мультфильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза»

    5 июля 2024
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    05.07.2024
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    Warner Bros. Japan поделилась дебютным тизер-трейлером анимационного фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза».

    Действие картины развернется в феодальной Японии, где Темному рыцарю предстоит сразиться с Лигой справедливости.

    За постановку отвечают Дзюмпэй Мидзусаки и Синдзи Такаги, которые вместе работали над «Бэтменом-ниндзя» 2018 года.

    Даты выхода у мультфильма пока нет.

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