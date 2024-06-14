    Новости

    Первый тизер мультфильма «Хранители» по комиксу Алана Мура

    14 июня 2024
    Фото аватара
    14.06.2024
    450
    0 минут на чтение
    Первый тизер мультфильма «Хранители» по комиксу Алана Мура

    Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер анимационного фильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура.

    Это еще одна экранизация культового графического романа. В 2009 году выходил фильм Зака Снайдера, который очень высоко оценили критики и зрители.

    Мультфильм разделили на две частим. Точные даты их выхода пока не называют.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    1
    0
    2111
    Меланхолия одиночества и торговые махинации: за что мы полюбили «Волчицу и пряности»?

    Вспоминаем оригинальную историю и аниме-адаптацию, а также делимся первыми впечатлениями от ремейка.

    Кристофер Руоккио «Прах человеческий». Герой хочет отдохнуть, но...
    0
    22086
    Кристофер Руоккио «Прах человеческий». Герой хочет отдохнуть, но…

    Космическая опера в лучших традициях жанра

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 30
    0
    67042
    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале. Вспоминаем всех ко 2 сезону!

    Кто такие «чёрные» и «зелёные», почему так много Эйгонов и сколько драконов осталось у обоих семейств.

    Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: начало 2024 года 8
    0
    72925
    Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: начало 2024 года

    Вампирша-балерина, вампирша-веганка и постапокалипсис с Николасом Кейджем.

    «Дом дракона» и «Кольца власти»: какой сериал лучше? 11
    0
    127291
    «Дом дракона» и «Кольца власти»: какой сериал лучше?

    Битва главных фэнтези-сериалов этого лета, раунд 1.

    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки
    0
    176657
    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки

    Жизнь всё-таки возможно повернуть назад

    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах
    0
    235432
    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах

    Ящеры-учёные, ящеры-библиофилы и ящеры — нуарные детективы.

    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 1
    0
    237920
    «Гаттака»: ретро-антиутопия про мир победившей евгеники

    Я одолжил тебе своё тело. Ты одолжил мне свои мечты.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить