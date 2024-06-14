Первый тизер мультфильма «Хранители» по комиксу Алана Мура

Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер анимационного фильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура.
Это еще одна экранизация культового графического романа. В 2009 году выходил фильм Зака Снайдера, который очень высоко оценили критики и зрители.
Мультфильм разделили на две частим. Точные даты их выхода пока не называют.
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