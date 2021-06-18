Первый тизер «Робин, Робин» — пластилинового мультфильма Aardman для Netflix

Студия Aardman, известная по «Побегу из курятнику» и «Барашку Шону», показала тизер новой пластилиновой работы, на этот раз для Netflix. Встречайте, «Робин, Робин»!

Сервис позиционирует анимационный фильм как рождественский короткометражный мюзикл — он будет идти всего полчаса. Главные роли в нём озвучили Джиллиан Андерсон и Ричард Э. Грант. Фильм написали и поставили Дэн Оджари и Майки Плиз, соавтором выступил Сэм Моррисон.

Постер

Картина выйдет перед Новым годом — 27 ноября.