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    Новости

    Первый тизер «Робин, Робин» — пластилинового мультфильма Aardman для Netflix

    18 июня 2021
    18.06.2021
    728
    0 минут на чтение

    Студия Aardman, известная по «Побегу из курятнику» и «Барашку Шону», показала тизер новой пластилиновой работы, на этот раз для Netflix. Встречайте, «Робин, Робин»!

    Сервис позиционирует анимационный фильм как рождественский короткометражный мюзикл — он будет идти всего полчаса. Главные роли в нём озвучили Джиллиан Андерсон и Ричард Э. Грант. Фильм написали и поставили Дэн Оджари и Майки Плиз, соавтором выступил Сэм Моррисон.

    Постер

    Первый тизер «Робин, Робин» — пластилинового мультфильма Aardman для Netflix 1

    Картина выйдет перед Новым годом — 27 ноября.

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