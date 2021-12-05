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    Новости

    Первый тизер сиквела «Человека-паука: Через вселенные» — с новой стилистикой!

    5 декабря 2021
    05.12.2021
    298
    0 минут на чтение
    Первый тизер сиквела «Человека-паука: Через вселенные» — с новой стилистикой!

    Sony без объявления войны представила первый тизер сиквела «Человека-паука: Через вселенные», получившего подзаголовк Across the Spider-Verse: Part One.

    Похоже, события будут настолько масштабными, что историю решили разделить на два мультфильма. А судя по ролику, в грядущей картине нас ждет новая художественная стилистика.

    Деталей сюжета пока мало, но известно, что Майлз Моралес и Гвен Стейси заглянут в другие вселенные и соберут новую команду Людей-пауков, одним из членов которой станет Человек-паук 2099 в исполнении Оскара Айзека — он даже засветился в тизере!

    Премьера состоится 7 октября 2022 года, а продолжение выйдет в 2023-м.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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