Первый тизер сиквела «Человека-паука: Через вселенные» — с новой стилистикой!

Sony без объявления войны представила первый тизер сиквела «Человека-паука: Через вселенные», получившего подзаголовк Across the Spider-Verse: Part One.

Похоже, события будут настолько масштабными, что историю решили разделить на два мультфильма. А судя по ролику, в грядущей картине нас ждет новая художественная стилистика.

Деталей сюжета пока мало, но известно, что Майлз Моралес и Гвен Стейси заглянут в другие вселенные и соберут новую команду Людей-пауков, одним из членов которой станет Человек-паук 2099 в исполнении Оскара Айзека — он даже засветился в тизере!

Премьера состоится 7 октября 2022 года, а продолжение выйдет в 2023-м.