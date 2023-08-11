Первый тизер-трейлер фэнтези-аниме про Брюса Ли

Студия Shibuya представила первый тизер-трейлер фэнтезийного аниме про Брюса Ли под названием «Дом Ли» (или House of Lee в оригинале).

По сюжету Брюс Ли должен собрать вместе своих воинов-драконов, прежде чем мир погрузится во тьму.

Авторы грядущего аниме вдохновлялись цитатой актера: «Те, кто не осознают, что ходят во тьме, никогда не будут искать света».

В производстве принимает участие Bruce Lee Entertainment, а также дочь самого Брюса Ли — Шеннон.

Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.