Первый тизер-трейлер фэнтези-аниме про Брюса Ли

Студия Shibuya представила первый тизер-трейлер фэнтезийного аниме про Брюса Ли под названием «Дом Ли» (или House of Lee в оригинале).
По сюжету Брюс Ли должен собрать вместе своих воинов-драконов, прежде чем мир погрузится во тьму.
Авторы грядущего аниме вдохновлялись цитатой актера: «Те, кто не осознают, что ходят во тьме, никогда не будут искать света».
В производстве принимает участие Bruce Lee Entertainment, а также дочь самого Брюса Ли — Шеннон.
Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.
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