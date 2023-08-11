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    Первый тизер-трейлер фэнтези-аниме про Брюса Ли

    11 августа 2023
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    11.08.2023
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    Первый тизер-трейлер фэнтези-аниме про

    Студия Shibuya представила первый тизер-трейлер фэнтезийного аниме про Брюса Ли под названием «Дом Ли» (или House of Lee в оригинале).

    По сюжету Брюс Ли должен собрать вместе своих воинов-драконов, прежде чем мир погрузится во тьму.

    Авторы грядущего аниме вдохновлялись цитатой актера: «Те, кто не осознают, что ходят во тьме, никогда не будут искать света».

    В производстве принимает участие Bruce Lee Entertainment, а также дочь самого Брюса Ли — Шеннон.

    Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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