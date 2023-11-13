Первый тизер-трейлер фэнтези-фильма «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер фэнтезийного фильма «Девица» (или Damsel в оригинале).

По сюжету главная героиня выходит замуж за прекрасного принца, но королевская семья решила принести ее в жертву огнедышащему дракону. И выпутываться из этой ситуации придется ей самой.

Главную роль исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Также в ленте сыграли Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Уинстон, Ник Робинсон, Шохре Агдашлу и не только.

Премьера состоится в 2024 году.