Первый тизер-трейлер фэнтези-фильма «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер фэнтезийного фильма «Девица» (или Damsel в оригинале).
По сюжету главная героиня выходит замуж за прекрасного принца, но королевская семья решила принести ее в жертву огнедышащему дракону. И выпутываться из этой ситуации придется ей самой.
Главную роль исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Также в ленте сыграли Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Уинстон, Ник Робинсон, Шохре Агдашлу и не только.
Премьера состоится в 2024 году.
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