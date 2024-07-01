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    Первый тизер-трейлер «Хеллбоя: Горбун»

    1 июля 2024
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    01.07.2024
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    Первый тизер-трейлер «Хеллбоя: Горбун»

    Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс  Hellboy: The Crooked Man.

    Действие фильм развернется в 1950-х, когда Парень из пекла вместе с молодым агентом BPRD наткнулись на ведьм и дьявола.

    Режиссером выступает Брайан Тейлор, известный по второму «Призрачному гонщику». А над сценарием работал создатель оригинальных комиксов Майк Миньола.

    На этот раз главную роль исполняет Джек Кеси, сыгравший в «Дэдпуле 2», триллере «Убийца» и хорроре «Штамм».

    Премьера состоится этой осенью.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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