Первый тизер-трейлер «Хеллбоя: Горбун»

Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс Hellboy: The Crooked Man.

Действие фильм развернется в 1950-х, когда Парень из пекла вместе с молодым агентом BPRD наткнулись на ведьм и дьявола.

Режиссером выступает Брайан Тейлор, известный по второму «Призрачному гонщику». А над сценарием работал создатель оригинальных комиксов Майк Миньола.

На этот раз главную роль исполняет Джек Кеси, сыгравший в «Дэдпуле 2», триллере «Убийца» и хорроре «Штамм».

Премьера состоится этой осенью.