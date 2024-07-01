Первый тизер-трейлер «Хеллбоя: Горбун»

Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс Hellboy: The Crooked Man.
Действие фильм развернется в 1950-х, когда Парень из пекла вместе с молодым агентом BPRD наткнулись на ведьм и дьявола.
Режиссером выступает Брайан Тейлор, известный по второму «Призрачному гонщику». А над сценарием работал создатель оригинальных комиксов Майк Миньола.
На этот раз главную роль исполняет Джек Кеси, сыгравший в «Дэдпуле 2», триллере «Убийца» и хорроре «Штамм».
Премьера состоится этой осенью.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.