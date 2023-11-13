Первый тизер-трейлер «Мертвых мальчиков-детективов»

Netflix в рамках Geeked Week поделился тизер-трейлером шоу «Мертвые мальчики-детективы» (или Dead Boy Detectives) по мотивам комикса Нила Геймана.
Действие сериала развернется во вселенной «Песочного человека» от Netflix. При этом изначально персонажи появились в «Роковом патруле» от Max.
В центре сюжета два мертвых подростка Эдвин Пэйн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври), которые после смерти стали призраками и занялись расследованием сверхъестественных дел.
Шоураннерами выступают Стив Йоки («Роковой патруль») и Бет Шварц («Мальчик с оленьими рогами»). Также над проектом работает сам Нил Гейман.
Премьера состоится в 2024 году.
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