Первый тизер-трейлер мультфильма «Элио»

Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового научно-фантастического мультфильма под названием «Элио».

В центре сюжета мальчик, который случайно оказывается на другом конце вселенной, где его принимают за посла с Земли.

Режиссером выступает Эдриан Молина, приложивший руку к «Тайне Коко» и «Хорошему динозавру».

Премьера состоится 1 марта 2024 года.

Трейлер

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