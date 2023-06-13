Первый тизер-трейлер мультфильма «Элио»

Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового научно-фантастического мультфильма под названием «Элио».
В центре сюжета мальчик, который случайно оказывается на другом конце вселенной, где его принимают за посла с Земли.
Режиссером выступает Эдриан Молина, приложивший руку к «Тайне Коко» и «Хорошему динозавру».
Премьера состоится 1 марта 2024 года.
Трейлер
Постер
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Редактор
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