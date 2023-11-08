Sony Pictures представила первый тизер-трейлер «Охотников за привидениями: Ледяная империя».
По сюжету главные герои «Наследников» возвращаются в Нью-Йорк, чтобы объединиться с оригинальными охотниками за привидениями, которые создали сверхсекретную лабораторию, чтобы вывести борьбу с призраками на новый уровень.
На этот раз режиссером выступает Гил Кинан, известный по фильмам «Полтергейст» и «Дом-монстр».
Премьера состоится 29 март 2024 года.
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