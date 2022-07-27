Первый тизер-трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер стоп-моушн мультфильма «Пиноккио», режиссером и сценаристом которого выступает Гильермо дель Торо.

Сюжет картины разворачивается в Италии 30-х годов во время подъема фашизма. Деревянного мальчика вербуют в военный лагерь, так как он может стать идеальным солдатом, не способным умереть.

Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в актерском составе числятся Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

Премьера состоится в декабря 2022 года.

Трейлер

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