Стриминговый сервис START опубликовал первый тизер-трейлер приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь».

По сюжету Финист Ясный Сокол, который отправляется в путешествие по восточным землям, чтобы всех удивить и доказать, что он самый удалой богатырь.

В режиссерском кресле Дмитрий Дьяченко, снявший «Чебурашку». А главные роли исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Сергей Лавыгин.

Картина выйдет 1 января 2025 года.