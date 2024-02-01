Стриминговый сервис START опубликовал первый тизер-трейлер приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь».
По сюжету Финист Ясный Сокол, который отправляется в путешествие по восточным землям, чтобы всех удивить и доказать, что он самый удалой богатырь.
В режиссерском кресле Дмитрий Дьяченко, снявший «Чебурашку». А главные роли исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Сергей Лавыгин.
Картина выйдет 1 января 2025 года.
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