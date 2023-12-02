Первый тизер-трейлер сериала Fallout от Amazon

Amazon Prime Video наконец поделился первым тизер-трейлером сериала по мотивам игровой серии Fallout.

Ранее компания говорила, что события из грядущего шоу будут каноном для франшизы в целом.

Шоураннерами проекта выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые вместе сделали «Мир Дикого Запада» от HBO.

Главные роли в сериале исполнят Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Кселия Мендес-Джонс и Эрон Мотен.

Смотрим в стриминговом сервисе 12 апреля 2024 года.