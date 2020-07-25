Hulu в рамках Comic-Con выпустил первый тизер-трейлер сериала «Хелстром» (в оригинале — Helstrom), в основу которого легли комиксы Marvel.

В центре сюжета — Дэймон и Ана Хелстром, потомки серийного убийцы и дети Сатаны. Вместе они должны сразиться с демонами и разгадать тайну своей семьи.

Главных героев сыграли Том Остин и Сидни Леммон. А шоураннером выступил Пол Збышевски, который работал над «Остаться в живых».

Все десять эпизодов выйдут 16 октября.